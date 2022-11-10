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«التعليم»: لا صحة لإلغاء امتحانات «النقل» في نوفمبر

كتب:

أميرة فكري
08:31 ص | الخميس 10 نوفمبر 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي.

وقالت الوزارة إنه لا صحة لما تم تداوله، لافتة إلى أنها لم تصدر أي قرارات خاصة بإلغاء امتحانات شهر نوفمبر، مؤكدة أن هذا الكلام عار تمام من الصحة، مطالبة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات. 

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بقلم أميرة فكري