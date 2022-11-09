«التعليم»: إقبال كبير على جناح الوزارة في المنطقة الخضراء بـCOP27

شهد جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنطقة الخضراء، إقبالًا كبيرًا من قبل المشاركين في فعاليات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، التي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وحرص عدد من المشاركين في قمة المناخ، على التعرف على جهود الوزارة في رفع وعي الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية، ودمج عامل التغير المناخي والبعد البيئي في جميع مشروعاتها ومناهجها.

معرض لأعمال الطلاب الفنية

وينظم جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معرضًا للأعمال الفنية الفائزة بالمسابقة الفنية للطلاب من مختلف محافظات مصر للتعبير عن القضايا المناخية عن طريق الأعمال الفنية، تحت شعار «رسالة من أطفال مصر إلى العالم»، التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وتكريم الطلاب الفائزين في حفل فني بالمتحف القومي للحضارات المصرية.

ويضم الجناح الخاص بالوزارة، مشروعات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، الفائزين في إعداد مشروعات التغير المناخي، والذي يهدف إلى إيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية.

نموذج للمدارس الصديقة للبيئة

كما يضم الجناح، نموذج «ماكيت» للمدارس النظيفة الصديقة للبيئة، التي تعمل بالطاقة الشمسية بصورة كاملة، وهو المشروع الذي تعمل الوزارة على تنفيذه في 250 مدرسة بالمحافظات المختلفة، بهدف إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضمان مستويات أفضل من جودة الحياة في إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء.