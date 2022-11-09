«التعليم» تعلن موانع الترشح للعمل في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع ترشح «رؤساء لجان ومراقبين أوائل»، للعمل في لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لمدارس التعليم الفني، لجميع التخصصات «تجاري، فندقي، زراعي، صناعي».

وحددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، موانع المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، مؤكده أنه لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من المديرية والإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العامة.

الموانع العامة للترشح للجان امتحانات الدبلومات الفنية

- الحرمان من أعمال الامتحانات.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

- أن يكون من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

موانع خاصة من المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية

- ألا يكون محالا إلى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الأول.

- ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.

موانع القرابة

- يجب ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.

- درجات القرابة:

- الدرجة الأولى وتشمل: «الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة».

- الدرجة الثانية وتشمل: «الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد».

- الدرجة الثالثة وتشمل: «العم والعمة والخال والخالة وأبناء الأخ والأخت وأبناء الأحفاد».

- الدرجة الرابعة وتشمل: «أبناء أبناء الأخ والأخت وأبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة».

إقرار المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أن يقوم المرشحين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بتحرير إقرار استمارة الموانع والذي ينص على التالي:

- أنه لا يوجد لدي أي مانع من الموانع المذكورة، وأن البيانات الموضحة صحيحة وتحت مسئوليتي.

- أنه في حالة عدم اختياري فليس لي الحق في التظلم حيث أن تحرير الاستمارة تعتير ترشيحاً وليس اختياراً.

- في حالة إذا تم تكليفي بلجنة وكانت هذه اللجنة هي نفس اللجنة التي عملت بها العام الماضي أو الذي قبلة سوف أخطر اللجنة المركزية بذلك مباشرة.

- أقبل العمل بأي لجنة يتم تكليفي بها على مستوى الجمهورية وأتحمل كافة المسؤولية، إذا حدث ما يخالف ذلك.