«التعليم» تعلن موعد بدء التقديم للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة، بدءًا من الأحد 13 نوفمبر 2022؛ لتحديث البيانات الخاصة بهم، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023.

التقديم للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023.. 13 نوفمبر

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، إنّ ذلك حرصًا على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة؛ لتكوين قاعدة بيانات المرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع، حرصًا على راحة المرشحين.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنّ تحديث وتسجيل البيانات سيتم عن طريق مديريات التربية والتعليم أسوة بالعام الماضي، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير اسم المستخدم، وكلمة المرور لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وإعداد المسجلين منها، وحثّ كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم.

كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم يتحول للمساءلة

كما نوهت وزارة التربية والتعليم بأنّ التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين في المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية، بل تنطبق أيضًا على العاملين في المديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.