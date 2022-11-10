«تعليم مطروح» تتابع مبادرة «اتحضر للأخضر» بمدرسة النجيلة القبلية «صور»

نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح مبادرة «اتحضر للأخضر» في بعض المدارس على مستوى المحافظة، وتابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح زيارة براعم مدرسة الروضة لمدرسة النجيلة القبلية الابتدائية غرب مدينة مرسى مطروح، ضمن مبادرة التوعية بخطورة التغيرات المناخية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ COp27 والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ وذلك بحضور محمد محفوظ مدير إدارة النجيلة وحامد رمضان مدير إدارة الجودة ونعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال ومحمد أبو كشيرة رئيس مجلس أمناء النجيلة.

غرس شتلات بمدرسة النجيلة

وتعاون وكيل تعليم مطروح، اليوم، مع تلاميذ براعم الروضة الخاصة وتلاميذ مدرسة النجيلة القبلية الحكومية لغرس عدد من الشتلات والأشجار بفناء المدرسة موجهاً بتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في إطار تفعيل مشاركة التعليم والخاصة فى مجال تحسين البيئة والترويج لمبادرة «اتحضر للأخضر».

مؤسسات تعليمية تحافظ على البيئة

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جهود مدرسة الروضة كمؤسسة داعمة للمؤسسات التعليمية في البيئة المحيطة بتقديم بعض الدعم اللوجيستي للمساهمة في تيسير مهمة روضة مدرسة النجيلة القبلية الابتدائية للتقدم للاعتماد مشيداً بالتنسيق المتميز والتعاون المثمر بين ادارة قياس الجودة بالمديرية وأعضاء فريق الدعم الفنى بالتعاون مع مدرسة الروضة وتوجيه رياض الأطفال بالمديرية وإدارة النجيلة التعليمية ومجلس الأمناء لتفعيل الترابط بين الأنشطة والمبادرات والمساهمات البناءة لتعظيم العوائد واستثمار الفوائد من الممارسات الايجابية للمدارس المتقدمة للاعتماد.

دعم المؤسسات التعليمية

في نهاية الزيارة قدم وكيل التعليم الشكر لـمدرسة الروضة مشيداً بالدور الإيجابي للتعليم الخاص في دعم المدارس الحكومية وموجها التعليم الخاص بزيادة دعم المدارس لبعضها نظراً لما تملكه بعض المدارس من إمكانيات كبيرة يمكن استثمارها في الارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية بالمدارس الحكومية من منطلق أن التعليم نقطة إشعاع لكل المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة.