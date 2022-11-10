متى تتنازل الزوجة عن «الشبكة» بعد الانفصال؟.. قانوني يجيب

بعد أن تقرر بعض الزوجات الانفصال، تلجأن لمحكمة الأسرة لتهني العلاقة الزوجية، تبدأ كل منهن تبحث عن حقوقها، قبل أن تقدم عريضة الدعوى للمحكمة، ومن بين هذه الحقوق «الشبكة»، وعادة ما يحدث عليها جدال كبير بين الطرفين.

وخلال هذا التقرير يوضح «الوطن»، التساؤل الذي يشغل بال الكثير من رواد محكمة الأسرة، بعد الانفصال متي تتنازل الزوجة عن الشبكة ومتى تصبح حقها؟، حسبما أجاب على حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية.

تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية والمالية

قال «حمودة»، إن قانون الأحوال الشخصية أعطى للزوجة حقوقًا سواء كانت الدعوى بالطلاق أو بالخلع، ولكن حالة الخلع تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية والمالية، التي تتمثل في نفقتي العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ويكون من ضمن حقوقها جهازها المثبت في قائمة المنقولات الزوجية.

تتنازل عن الشبكة حال كانت ضمن المهر

وأضاف المحامي أن هدايا الخطوبة والشبكة، لا تتنازل عنها الزوجة، حال اتفاق الطرفين أنها هداية، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية: «لا ترد الزوجة عند الخلع ذهبها الذي أهداه لها سابقًا»، أما حال اتفق الطرفان قبل الزواج إنهما مهرًا للزوجة تتنازل عنها، كما لا يحق للزوجة عند الخلع أن تتنازل عن حقوق الصغار بكل أشكالها من حضانة ونفقة.