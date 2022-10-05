«نفقة الملبس».. كيف يتم تقديرها وفق قانون الأحوال الشخصية؟

تعد نفقة الملبس من أبرز دعاوى النفقات على طاولة خبراء التسوية بمحاكم الأسرة، ومع بداية كل فصل تبدأ الزوجات في طلب كسوة الصيف والشتاء، وفي بعض الأحيان يتحول الطلب لنزاع بين الأزواج، حول استحقاق النفقات، حتى تعيش الزوجة والأبناء حياة كريمة تليق بهم اجتماعيًا، وحال رفضه توفيرها سواء لها أو لأبنائهم، تطالب بها لضمان إلزامه بسدادها وتحديد مبلغ يقوم بدفعه، أو يلبي احتياجات صغاره بنفسه.

وخلال هذا التقرير توضح «الوطن»، نفقة الملبس وسبل تقديرها وموقف قانون الأحوال الشخصية منها، حسبما شرح علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

نفقة الملبس في قانون الأحوال الشخصية

قال «حمودة»، إن قانون الأحوال الشخصية شرع حق للزوجة والأبناء في جميع النفقات وألزم بها الزوج مثل النفقة الزوجية، ونفقة الصغار، حيث نص القانون على وجوب النفقة للزوجة على زوجها من بداية تاريخ العقد الصحيح، حال سلمت الزوجة نفسها له ولو حكمًا، حتى لو كانت مختلفة معه في الدين أو موسرة، ولا يمنع مرضها من استحقاقها للنفقة، وتشمل نفقة المسكن والغذاء والكسوة والعلاج، وما يقضي به الشرع.

كما نص القانون على: «لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها»، وذلك ووفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لـسنة 1920.

تقدير النفقات

وأوضح المحامي كيفية حساب وتقدير النفقة حسبما أقر قانون الأحوال الشخصية الذي ألزم الزوج أو الأب بجميع مصروفات زوجته وصغاره، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وقضت المحكمة بإلزامه بإدائها وجوبًا، ويتم تقدير النفقات على حسب سعة المنفق على الزوج، وحالة المنفق عليهم، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، ووفقًا لمفردات مرتب الزوج أو الأب وإثبات دخله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.

قيمة كسوة الصيف والشتاء

وأضاف حمودة أنه يتم حساب قيمة كسوة الشتاء والصيف وكم تبلغ كما حدد القانون، إذا حال وقع الطلاق بين الطرفين يتم الاتفاق بشكل ودي على النفقات من مسكن وملبس كسوة الصيف والشتاء ونفقة العلاج والمصروفات المدرسية، ويختلف تقدير قيمة الكسوة وفقًا لظروف الأب المادية أو عدد الأطفال ومتوسط دخله، ولو أمتنع أكثر من سنة عن سداد نفقة الملبس، يحق للمطلقة المطالبة بها بصفة مجمعه، أو حال الاتفاق على نفقة الكسوة، سواء واحدة أو أكثر، وقام الزوج بالتخلف عن تلبيتها، يحق لها المطالبة قضائيًا بها.