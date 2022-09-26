8 خطوات لتسوية الخلافات في محكمة الأسرة.. «للوصول لحلول ترضي الطرفين»

عندما تشتد الخلافات الزوجية، يبدأ كل طرف في البحث عن حل لفض النزاعات بعد استنفاذ جميع الحلول الودية، حتى يصل الأمر إلى محاكم الأسرة، لإقامة إجراءات التقاضي، لكن قبلها تكون هناك مرحلة الجلوس أمام خبراء التسوية ليطرح كل طرف مشكلته لإيجاد حل بالتراضي، قبل الدخول في إجراءات قد تكون مرهقة تحتاج لوقت وجهد ونفقات.

وخطوات تسوية الخلافات الأسرية بمحكمة الأسرة يشرحها المحامي علي حمودة المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

دور مكاتب التسوية بمحكمة الأسرة يأتي بعدما يشتد الخلاف بين الأزواج

وفقًا لـ«حمودة»، يأتي دور مكاتب التسوية الأسرية بمحكمة الأسرة، يأتي بعدما يشتد الخلاف بين الأزواج، ويكون دورها الفعال في الوصول لحل ودي، يرضي الطرفين، وذلك قبل أن تحول الدعوى للمحكمة للفصل فيها، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، المادة الـ5 من قانون 1 لسنة 2004 التي نصت على أن «تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل».

وأوضح أن الغرض من مكاتب التسوية هو محاولة إزالة الخلاف وأسباب الشقاق بين الأزواج وأفراد الأسرة، مضيفًا أن هناك خطوات لعقد الصلح داخل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وذلك في جميع الدعاوى «النفقات والطلاق والخلع».

خطوات التصالح بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية

1- يقوم مكتب التسوية بتحديد ميعادًا لحضور أطراف النزاع.

2- في حال عدم حضور أي من الزوجين، دون عذر جاز، يعتبر رافضًا لإجراءات التسوية.

3- تجمع هيئة مكتب التسوية أطراف النزاع، وبعد أن تستمع لأقوالهم وأسبابهم، يأتي دورها بتوعيتهم بأثر النزاعات والخلافات، وأثر الخلع والطلاق، بالإضافة لأثر التخلف عن دفع النفقات على الأولاد، أو حالة إذا كانت الزوجة تمتنع عن تمكين الزوج من رؤية الأطفال، تبدى لها النصح والإرشاد وذلك بقصد تسوية النزاع بشكل ودي.

4- ويبدأ مكتب التسوية بتقريب وجهات النظر ومحاولات لتحقيق التسوية والصلح بشكل ودي، على أن تنتهى التسوية خلال 15 يومًا من التاريخ الذي تقدم به الطلب.

5- وفي حالة اتفاق الطرفين على مدة التسوية، لتحقيق الصلح وإزالة أسباب الشقاق، يحوز في هذه الحالة مد الفترة أكتر من المدة المحددة.

6- وفي حال إن تمت التسوية بالصلح لجميع عناصره أو بعضها، يتم تحرير محضر بما تم الصلح فيه ، ويقوم اطراف النزاع بالتوقيع عليه.

7- ويعتمد محضر الصلح من رئيس مكتب التسوية، ويرسل بمعرفته لمحكمة الأسرة المختص ليتم تذييله بالصيغة التنفيذية وينتهى بعدها النزاع.

8- هذا العقد الذي يتم الاتفاق عليه أمام مكتب التسوية، يعتبر سندا تنفيذيا بيد الزوجة ليحفظ لها حقوقها وحقوق الصغار بما تم الاتفاق عليه، وأيضًا ضمان لحقوق الزوج بما فيه من التزامات للطرفين.