سكرتير الأمم المتحدة لتغير المناخ: ندرك تحديات الكوكب.. ونقدر دور الشباب لحلها

قال السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إنّ اللقاءات التي جرت طوال أيام انعقاد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، شهدت أمورا رائعة بحضور أشخاص رائعين، متابعا: «ندرك التحديات العالمية، ونقدّر دور الشباب لإيجاد حلول حقيقية ووضعها على الطاولة للمساهمة في تخفيف أزمة المناخ».

دور الشباب في حل أزمة المناخ

وأوضح ستيل، خلال فعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ: «الوعد الذي قطعته على نفسي لكم، أنّنا سنمنح أنفسنا الوقت لتوصيل الأصوات والرسائل والأفكار والحلول التي يقدمها الشباب، وليس الهدف فقط الاستماع لهم، بل يجب أن تتم الأمور بشكل مختلف».

تنفيذ التعهدات

وأضاف السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أنّ الانتقال إلى تنفيذ التعهدات أمر مهم، يتطلب من كل فرد وشخص أن يبذل قصارى جهده لوضع الحلول الممكنة على الطاولة، فالشباب هم المستقبل، لافتا إلى أنّ مؤتمر قمة المناخ يمتلك وسيلة للمحاسبة، والشباب يحتاج إلى وضع الأمور في نصابها، ولفت انتباه العالم لما يجري، ولدينا المزيد الذي يجب فعله، ونرحب بالشباب وتعليقاتهم ونريد أن نشعر بقوتهم.

وأكد ستيل، أنّ اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي، دمجت الشباب في برنامج طموح، مشددا على ضرورة أن يفسح مؤتمر المناخ الفرصة للشباب، ويمنحهم المساحة، وسيتم تقديم المزيد من المساحات للشباب.