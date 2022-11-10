وزارة السياحة والآثار: قمة المناخ فرصة عظيمة للترويج للسياحة في مصر

أكدت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أن قمة المناخ بشرم الشيخ فرصة عظيمة للترويج للسياحة في مصر، لافتة إلى أنها حدث عالمي، وكل أنظار العالم تتجه لمصر، مشددة على أن الزخم الإعلامي ليس له مثيل وأن المقصد السياحي المصري موجود على جميع وسائل التواصل االإعلامي على مستوى العالم.

اسم مصر يتردد طوال الوقت

وأوضحت الدكتورة سها بهجت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن مشاهد شرم الشيخ موجودة في الصحف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن اسم مصر يتردد طوال الوقت، مشيدة بالتطور الذي حدث في المدينة خلال الفترة الأخيرة، معربة عن أملها في رؤية هذا المردود السياحي بعد انتهاء قمة المناخ بشرم الشيخ.

وتحدثت عن دور وزارة السياحة، الذي يتمثل في الاطمئنان على جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية الموجودة في شرم الشيخ، لاستقبال الوفود المشاركة، لافتة إلى أنهم عملوا مع وزارة الاتصالات على زيادة سرعة الإنترنت في جميع المنشأت الفندقية الموجودة، ومنح الفنادق شهادات بيئة وخضراء محلية ودولية.