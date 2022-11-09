الإعلامي يوسف الحسيني: قمة المناخ في شرم الشيخ حصاد ثمار 8 سنوات عمل

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ما يحدث في شرم الشيخ هذه الأيام يعتبر إنجازا حقيقيا وجني لثمار زرعتها الدولة المصرية منذ 8 سنوات في جهد متواصل كي ترى مصر نور الشمس، لافتا إلى أن الدولة إن لم تنفذ ما قامت به خلال السنوات الماضية لما كانت استضافت قمة المناخ.

مصر أصبحت قطارا يسير دون توقف

وأوضح يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على فضائية «القناة الأولى» أن مصر هي الجهة المنظمة والمشرفة على قمة المناخ، ولكنها أيضا تتواجد من أجل اقتصادها والاستفادة دون إلحاق الضرر بأي دولة أخرى، مشيرا إلى أن مصر أصبحت قطارا يسير دون توقف في محطات من أجل امتلاك الطاقة وأن يصبح لديها فائض كبير في الطاقة يصل إلى 400 جيجاوات.

الشهادات الكربونية

وأشار إلى أن التمويل يأتي من عدة طرق؛ منها الشهادات الكربونية المطروحة مؤخرا، والاستثمارات القائمة على البنية التحتية والوضع الاقتصادي والسياسي والأمني المستقر الذي تشده مصر، مؤكدا أن مصر تهدف من الطاقة إلى توفير قيمة مضافة وعائد اقتصادي كبير من أجل معيشة أفضل للمواطن في ظل حياة كريمة على الأراضي المصرية.