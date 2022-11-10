فريق موسيقي بجامعة حلوان يشارك في حفل افتتاح مؤتمر الشباب بقمة المناخ

شارك فريق «درام لايت» بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان في حفل افتتاح النسخة 17 من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، والذي أقيم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

إشادة بأداء الفريق

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة تتميز بتخصصاتها الفريدة ومن أهمها التربية الموسيقية، حيث تُعتبر الموسيقى لغة العالم الوحيدة التي تُفهم من خلال السمع، بدون تلقين أو تعليم، فهى تساهم فى تزكية النفس وتهذيبها، مُشيداً بأداء فريق كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان خلال مشاركته فى حفل افتتاح مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأكدت الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية على إشادات الحضور بأداء ومواهب فريق «درام لايت»، حيث ظهر التفوق الفني في إتقان أداء الفقرات المقدمة، وبراعة العازفين بالاحساس بالايقاع والالتزام بالأزمنة الايقاعية المختلفة.