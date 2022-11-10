12 حالة تستحق الإعفاء الجمركي على المقتنيات.. منها الهدايا والأثاث المنزلي

حدد القانون المصري، عددا من الحالات تعفى فيها المقتنيات المختلفة من دفع الجمارك، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي.

حالات الإعفاء الجمركي

قال هاني صبري لبيب الخبير القانوني، لـ «الوطن»، إن المادة رقم 20 من الباب الرابع للقانون رقم207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك حتى عام 2022، تنص على حالات الإعفاءات الجمركية: «بعد أن تخضع المقتنيات إلى المعاينة وفقًا للشـــروط والضـــوابط والحـــدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يجري تحديد موقفها من الضريبة الجمركية، وأن كانت ستخضع للإعفاء الجمركي من عدمه».

وأشار «لبيب» إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون جاءت لتوضح 12 حالة تخضع للإعفاء الجمركي، من أبرزها الهدايا: «من المقتنيات التي تعفى من الجمارك، البضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها، وفقا لما ورد في نص القانون».

الأمتعة الشخصية والمجردة من الصفات التجارية

وأوضح أن الأمتعة الشخصية للمسافر، والأمتعة المجردة من الصفات التجارية، كالمداليات الرياضية وغيرها، تعفى من دفع الجمارك، إلى جانب الأثاث المنزلي: «البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها، عند هذه الحالة يجري إعفاؤها من الجمارك، بشرط أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة، وأيضا البضائع التي تُصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها».

وتخضع المؤن ومواد الوقود للإعفاءات الجمركية كالمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وغيرها، بالإضافة إلى الأدوات الشخصية.

المستلزمات الطبية معفاة من الجمارك

ومن الأشياء التي لا تخضع لدفع الجمارك، هي ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات وغيره، سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ولا بد أن يكون لازمًا للاستعمال الشخصي أو ضرورة لأداء مهمة

لفت «لبيب» إلى أن المستلزمات الطبية التي يجري استيرادها للجهات الحكومية والجامعية من كالأجهزة والمعدات وغيره، يجري إعفاؤها من دفع الجمارك، موضحا أن ذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص، وآخر الحالات الخاضعة للإعفاء الجمركي هي الأشياء والجهات التي يصــدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.