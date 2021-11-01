تعرف على شروط إعفاء الأمتعة الشخصية في قانون الجمارك الجديد

قدّم قانون الجمارك الجديد حزمة من التسهيلات والإعفاءات الجمركية ما بين إعفاءات بشكل كلي أو بشكل جزئي بالنسبة للوزارات والهيئات والجهات والمصالح الإدارية بالإضافة إلى الأفراد والمواطنين.

أتاح قانون الجمارك الجديد، تخفيضًا في التعريفة الجمركية بالإضافة إلى إعفاءات كلية وجزئية كالتالي:

الأول:

- إعفاءات لجهات حكومية وما يتعلق بكل ما تشتريه الدولة من مستلزمات وأدوات تتحمل قيمتها الخزانة العامة للدولة

الثاني:

- إعفاءات الأشخاص العادية منها: «إعفاء الدارسين في الخارج من حملة الدكتوراه - أعضاء البعثات الدبلوماسية من العاملين في القنصليات والسفارات المصرية من الخارج وغيرها».

- بالنسبة للمصريين المقيمين والعائدين من الخارج عبر المنافذ الجمركية تعفي الأمتعة الشخصية للعائد من الخارج وكذلك الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي مثل: الهدايا بشرط ألا تتخطى قيمتها 10 آلاف جنيه بينما تحصل ضرائب ورسوم جمركية عما زاد على الـ 10 آلاف جنيه.

- ومن بين الإعفاءات الجمركية أيضاً السماح بالعودة أو المغادرة بـ 10 عبوات سجائر أيا كان نوعها مصرية أو أجنبيه بشرط ألا تزيد على 200 سيجارة أو 25 سيجارا أيا كان نوعه أو 200 جرام دخان إلى جانب لتر من المشروبات الروحية بينما تحصل ضرائب ورسوم جمركية عما زاد عن تلك الكميات وفقاً لقانون الجمارك الجديد.

كما أعفى قانون الجمارك الجديد ما يتم شراؤه من الأسواق الحرة داخل المنافذ الجمركية بما لا يتجاوز الـ 300 دولار أمريكي خلال 48 ساعة فقط منذ وصول الراكب من الخارج.

شروط إعفاء الميداليات

واشترط قانون الجمارك الجديد لإعفاء الأشياء المجردة من أي صفة تجارية مثل: النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليها في القانون أن تكون تلك الأِشياء شخصية سواء برسم شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو برسم أحد الفرق القومية التي تمثل جمهورية مصر العربية في المسابقات الدولية المعترف بها من قبل الجهة.