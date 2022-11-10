بدء جلسات اليوم الخامس لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. تضم حوارات الشباب

بدأت فعاليات اليوم الخامس لجلسات مؤتمر المناخ cop 27 في مدينة شرم الشيخ حيث شهدت الجلسات توافد من المشاركين في المؤتمر منها جلسة مبكرة للجانب البريطاني برئاسة ألوك شارما هو سياسي البريطاني عمره 55 سنة هندي المولد يشغل منصب وزير الدولة للشؤون التجارية والطاقة والإستراتيجية الصناعية منذ عام 2020 وهو عضو في حزب المحافظين شغل سابقا منصب وزير التنمية الدولية في الفترة بين عامين 2019 و2020 ويشغل شارما منصب عضو البرلمان عن دائرة الغربية الانتخابية منذ عام 2010

حوارات الشباب

على جانب آخر تدور جلسات وحوارات الشباب وأجيال المستقبل التي تبدأ بحفل افتتاح اليوم ومنتدى المناخ بقيادة الشباب، ويجمع الحفل بين صانعي السياسات رفيعي المستوى مع ممثلين شباب من مؤتمر الشباب (COY17) لتقديم بيان الشباب العالمي والتأكيد على مطالب السياسة الرئيسية التي جمعها الشباب العالمي في جدول أعمال COP27 وقيادة الطموح المناخي والقدرة على الصمود

تمرير العصا

يلي حفل الافتتاح تمرير العصا وهو عبارة عن حوار السياسات بين الأجيال حول التكيف والمرونة والخسارة والأضرار الذي يهدف إلى النظر في وسائل التنفيذ والتوصيات المتعلقة بالسياسات من أجل التكيف والمرونة والخسارة والأضرار، بما في ذلك عناصر التمويل والدعم ذات الصلة من خلال مناقشة بين الأجيال بين صانعي السياسات والمفاوضين والممارسين الشباب والدعاة والخبراء، ثم حوار اجتياز العصا وهو حوار السياسات بين الأجيال حول حلول التخفيف والانتقال العادل.

ويهدف هذا الحوار بين الأجيال إلى إيجاد حلول عملية وإجراءات سياسية لأجندة التخفيف لضمان انتقال عادل وشامل إلى مستقبل منخفض الانبعاثات ومقاوم للمناخ وقيادة مسارات انتقال عادلة ومنصفة.

جلسة على خط المواجهة التي تجمع العمل بقيادة الأطفال والمراهقين من أجل تغير المناخ، وتهدف هذه الجلسة إلى تضخيم التحديات المحددة وجهود النشاط المناخي التي يقودها الأطفال والمراهقون على مستوى العالم، وتجارب الاستجابة بما في ذلك من خلال التعليم، ويليها جلسة يقودها الشباب بعنوان «شباب إفريقيا مركبة العمل المناخي: قصص من مصر وبقية القارة»، حيث سيقدم خبراء الشباب الأفارقة ورجال الأعمال وصناع الحلول أنشطتهم الرائدة ومبادراتهم الشعبية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره باستخدام مناهج منهجية وشاملة.

وستشمل الجلسة أيضًا عروضاً ملهمة من قبل قادة المناخ والمبتكرين المصريين لإظهار أعمالهم المحلية وتأثيراتهم الفعالة.

في نهاية اليوم يختتم يوم الشباب والأجيال القادمة مؤتمر صحفي يوضح المداولات الرئيسية والنتائج الرئيسية لمناقشات المائدة المستديرة بين الأجيال والجلسات المنعقدة. وسيتبع ذلك شبكة حرة الشكل.

العدالة المناخية

من جانب آخر طالب العشرات من المشاركين في المؤتمر من مختلف الجنسيات فى وقفة سلمية أمام باب الدخول بالمنطقة الزرقاء بتحقيق العدالة المناخية وأن تدعم الدول المتقدمة للدول النامية وذلك بعد أن تسبب الاستغلال السيىء للصناعة فيها بتفاقم الأزمات البيئية وحدوث تغييرات مناخية أثرت على الدول النامية من فيضانات وسيول وبراكبن وزلازل وغيرها