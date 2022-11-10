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حريق يلتهم شقة سكنية في منطقة العصافرة بالإسكندرية

كتب:

كيرلس مجدى
10:44 ص | الخميس 10 نوفمبر 2022
حريق الإسكندرية اليوم

حريق الإسكندرية اليوم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في شقة سكنية بعقار بمنطقة العصافرة قبلي بحي المنتزه ثان، بسبب ماس كهربائي، وذلك دون حدوث إصابات، حيث اقتصرت الخسائر على الجانب المادي فقط نظرا لتفحم كل محتويات الشقة.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد نشوب حريق بشقة بعقار بميدان مكة المكرمة بمنطقة العصافرة قبلي.

تفاصيل حريق الإسكندرية 

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة. 

ماس كهربائي سبب حريق شقة في الإسكندرية 

وتبين من الفحص نشوب حريق الإسكندرية اليوم، بشقة بالعقار المشار إليه، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل دون وقوع أي إصابات. 

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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بقلم كيرلس مجدى