انطلاق فعاليات اليوم المخصص لإزالة الكربون بقمة المناخ COP27.. غدا

تنطلق غداً فعاليات اليوم المخصص لإزالة الكربون، ضمن قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ بعد تأييد الأمم المتحدة والمختصين بالاتفاقية الإطارية للمناخ.

وتلقي الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الضوء على ما تقوم به صناعة البترول والغاز في هذا المجال ومناقشة التحديات الخاصة بذلك والالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون، ويتحدث خلالها المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وجيرد مولر، المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.

كما تشمل فعاليات اليوم، جلسة نقاشية يشارك فيها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة ودانيال فيوليتي، مدير تنسيق البرامج لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية ويديرها السفير كارلوس باسكال، نائب رئيس الطاقة العالمية الشئون الدولية بمؤسسة «إس اند أبي» الاستشارية العالمية.

وتتضمن أيضاً فعاليات يوم إزالة الكربون، عدة جلسات نقاشية وثرية حول صناعة البترول والغاز وجهودها وأهم المشروعات والتجارب الناجحة في مجالات إزالة الكربون بدءً من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، ويتحدث خلالها رؤساء عدد من شركات البترول الكبرى والمنظمات والمؤسسات العالمية.