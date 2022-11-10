«تعليم الجيزة»: تقييم أداء مديري المدارس باستمرار واستبعاد المقصرين

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالجيزة، خلال الاجتماع الشهري لمجلس أمناء المحافظة برئاسة المستشار بدوي علام، أنه سيتم تقييم أداء كافة مديرين الذي تم تكليفهم بإدارة المدارس مع مطلع العام الدراسي الحالي، أن أي قيادة لم يثبت نجاحها في المكان المكلف بقيادته لن يستمر في موقعه لضبط الإداء وضمان الإنجاز والسرعة ومواجهة المشاكل والعقبات.

تقييم إداء مديري المدارس

وكرم مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بمحافظة الجيزة الدكتور محمد الأمين حمزة لقيامه ببناء وتجهيز مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد علي اعلى مستوى علي نفقته الخاصة ودون مشاركة أي جهة اخري، وحضر التكريم المهندس عبد الناصر سعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة .

أنشاء مدرسة ثانوي تجارى بإدارة بولاق الدكرور

رد اشرف سلومة مدير مديرية الجيزة على كلامه بانه إيضاً يتم عمل دورات تدريبية لمديري المدارس لاهتمام الدولة بذلك طالب محمد عبدالله العمرانية رئيس مجلس أمناء العمرانية بتقييم إداء مديري المدارس، مشيرا الى هبوط إداء مديرة مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة لغات وانها غير كفء لتحمل المسئولية من جانبه أكد وكيل وزارة التعليم بالجيزة اشرف سلومة موافقة المحافظ علي أنشاء مدرسة ثانوي تجارى بإدارة بولاق الدكرور.