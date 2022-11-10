وزير التعليم يشارك في جلسة اليونسكو عن المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة نقاشية بعنوان «مشروع المدارس المفتوحة للجميع التي تدعم التكنولوجيا»، التي نظمتها منظمة اليونسكو، على هامش مؤتمر المناخ COP27.

وتناولت الجلسة النقاشية العديد من الموضوعات، حول التحول الرقمي لنماذج التعليم في سياق تغير المناخ مع رؤية مشتركة لتعزيز مرونة أنظمة التعليم، واستكشاف أوجه التآزر وإمكانية تقاسم الموارد عبر البلدان والشركاء.

تمكين المعلمين والمديرين والموجهين من استخدام التكنولوجيا

وقال وزير التعليم، في كلمته، إنه منذ بداية المشروع في 2021، سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، إلى اعتماد خطة طموحة لتحقيق الاستفادة القصوى لكل الأطراف المعنية بمشروع المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا.

وأشار إلى أنه جرى عقد العديد من الاجتماعات التي استهدفت وضع إطار كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين، وتطوير إطار مؤسسي له ضمن الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتمكين المعلمين والمديرين والموجهين من استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي في تطورهم المهني وفي التدريس لدعم التعلم المدمج في المدرسة أو التعلم عن بعد.

وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز التطوير المهني المستمر للمعلمين والمشرفين والمديرين من خلال منصة التدريب التي يجري العمل على تطويرها في الوقت الحالي، ومن ثم عقد سلسلة من الدورات التدريبية الرقمية تعد خصيصًا للسياق المصري لضمان استمرارية وجودة التطور المهني، وإنشاء مكتبة رقمية لمصادر المعرفة والمواد التدريبية بناءً على سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المنصة.

دورات لبناء القدرات حول تكامل تكنولوجيا المعلومات

وأضاف أنه جرى تطوير دورات مرقمنة لبناء القدرات حول تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الممارسة المهنية / التربوية للمعلمين وخاصة العاملين بالمناطق المحرومة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتنظيم دورات تدريب للمدربين وورش عمل تدريبية لبناء قدرات الموظفين المعنيين لتصميم وإنتاج وتنفيذ محتوى تعليمي رقمي فعال للمعلمين.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي، على الحاجة الماسة إلى الجهود التعاونية بين كل المعنيين، ليس لضمان الوصول إلى الموارد التعليمية بشكل متكافئ فحسب، وإنما للوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الطلاب.

حضر اللقاء مساعدة المدير العام لمنظمة اليونسكو لقطاع التعليم ستيفاني جنيني، وأدارت الجلسة مسؤولة البرامج بمكتب اليونسكو بالقاهرة نينا مانسون.