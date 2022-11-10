عاجل.. مساعدات مصرية إلى لبنان لمواجهة تفشي الكوليرا بتوجيهات رئاسية

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محمّلة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب اللبناني الشقيق، لمساعدتهم على مواجهة تفشي وباء الكوليرا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم الأشقاء اللبنانيين لمساعدتهم على مواجهة تفشي وباء الكوليرا في دولة لبنان.

وأعرب المسؤولون اللبنانيون، عن تقديرهم للجهود المصرية الخالصة والمساندة المستمرة من الحكومة المصرية إلى لبنان، لمساعدته للسيطرة على الوباء قبل أن ينتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا إلى أعداد عالية في كل المناطق اللبنانية، وحتى لا ينتقل الوباء إلى مرحلة الاستيطان.

وقال الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، على هامش استقباله المساعدات المصرية، إنّه يغتنم الفرصة لشكر الأخوة والأصدقاء في مصر قيادة وحكومة وشعبا على الوقوف إلى جانب لبنان في كل أزماته سواء صحية أو غيرها.

وأضاف: «نحن أكيدين أنّه بهذا الدعم والمساندة المبذولة من الأشقاء، ستتمكن لبنان من تجاوز المحن التي تمر بها».

ويُعد الدعم المصري المقدم للجانب اللبناني تأكيد على متانة الروابط التاريخية التي تجمع مصر ولبنان.