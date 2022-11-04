تفشي مرض الكوليرا في لبنان.. ماذا قال وزير الصحة؟

أصبح تفشي مرض الكوليرا في لبنان حديث الساعة في الشارع اللبناني، فيما أعلن فراس الأبيض، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، تزايد حالات الإصابة بالمرض الذي طال دولا عربية أخرى مثل سوريا والعراق.

وفي حين اقتصر التفشي في البداية على المناطق الشمالية، فقد انتشرت الكوليرا بسرعة بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان، حيث تم الإبلاغ الآن عن حالات مؤكدة مختبريًا من جميع المحافظات الثماني و18 من أصل 26 مقاطعة.

أبرز ما قاله وزير الصحة اللبناني عن تفشي مرض الكوليرا

– نعتبر أنه لا تزال هناك فرصة ذهبية في حال تحركنا بسرعة للحد من تفشي مرض الكوليرا.

–هناك مخاوف من أن ننتقل إلى مرحلة ترتفع فيها إصابات الكوليرا بأعداد عالية في كل المناطق اللبنانية، أو أن ينتقل الوباء لمرحلة الاستيطان.

– التركيز مع الجميع على إجراءات الوقاية، بالإضافة إلى إعداد القطاع الصحي والاستشفائي في حال ازدادت الحالات.

الجهات المانحة والتعامل مع تفشي مرض الكوليرا في لبنان

– إن عرض الجهود التي تقدمها الجهات المانحة الدولية لتأمين اللقاح ولتحسين إجراءات الوقاية أو العلاج الذي ينفذ من قبل المنظمات الدولية كاليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة في لبنان.

– كان هناك اتفاق حول استكمال اللقاءات وتزخيم عملية المساعدات التي سترد إلى لبنان للحد من هذا الانتشار باكرا وتجنيب المزيد من الأوبئة.

– ركزنا على ثلاثة أمور، أولها دعم جهود الترصد، وإجراء الاختبارات للمصابين بالكوليرا أو لمصادر المياه، وثانيا اللقاح.

– كما هو معروف قدمت فرنسا نحو 13400 لقاح وهناك 600 ألف لقاح ساعدتنا بهم المنظمات الدولية.

– لبنان بحاجة لأرقام أعلى لنقوم بتغطية أوسع لجميع القاطنين في لبنان، من لبنانيين ونازحين.