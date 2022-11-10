تسمم طالبة بعد تناول سم فئران عن طريق الخطأ في المنوفية

كشفت تحقيقات الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية غموض واقعة إصابة طالبة 18 عاما بالتسمم ونقلها للمستشفي وإنقاذها بالتدخل الطبي حيث مثلت المصابة للشفاء وتبين أنها أكلت ثمرة طماطم عليها سم فئران دون أن تدري.

وذكرت المصابة في التحقيقات خلال سؤالها أنها تناولت ثمرة طماطم موضوع عليها سم الفئران عن طريق الخطأ.

بلاغ بتسمم طالبة في المنوفية

وكان مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية قد استقبل طالبة مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول سم الفئران عن طريق الخطأ وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الطالبة، وأبلغت إدارة المستشفى قسم الشرطة لتحقيق في الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد هاني البلتاجي مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام، بوصول طالبة مصابة حالة تسمم إدعاء تناول سم من عن طريق الخطأ، وانتقلت قوة أمنية للمستشفى لسؤال الطالبة ومعرفة كواليس الواقعة.

فحص تسمم طالبة المنوفية

وبالانتقال والفحص تبين إصابة «د. م.م» 18 عاما «طالبة»، بحالة تسمم، وبسؤالها أكدت على أنها تناولت ثمرة طماطم موضوع عليها سم الفئران عن طريق الخطأ، وأيد والدها أقوالها في المحضر رقم 3356 إداري قسم منوف لسنة 2022، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.