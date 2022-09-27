إصابة ربة منزل بحالة تسمم في المنوفية.. «لدغها ثعبان»

أصيبت ربة منزل بحالة تسمم نتيجة إصابتها بلدغ ثعبان في إحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى الباجور العام لتلقي العلاج اللازم قبل انتشار باقي السم في جسدها، وتم إبلاغ جهات الشرطة والتي حررت محضر بالواقعة.

إخطار المديرية بتفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإصابة «س، ح، ع» ربة منزل بحالة تسمم بعد أن لدغها ثعبان في إحد قرى مركز الباجور، وتم التعامل مع الحالة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في ملابسات الحادث.

تفاصيل إصابة ربة المنزل

وبانتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وبسؤال ربة المنزل أجابت بأنها أصيبت بلدغ ثعبان في الذراع الأيمن، وذلك أثناء عملها في الحقل، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى قبل انتشار السم في جسدها، وحررت الشرطة محضر رقم 7591 إداري مركز الباجور.