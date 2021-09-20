تسمم 11 شخصا شربوا مياه ملوثة بمبيدات زراعية في المنوفية

استقبل مستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية، 11 مصابا بالتسمم، اليوم، نتيجة شرب مياه ملوثة ومختلطة بالمبيدات الزراعية، ويخضع المصابون للإسعافات الأولية من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.

تسمم 11 شخصا بسبب المياه في المنوفية

وأكدت مصادر طبية بمستشفي السادات، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بعد وصولهم لمستشفي السادات المركزي، حيث يخضعون لغسيل معوي، موضحا أن بعض الحالات قد يتم تحويلها إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم .

إخطار بتسمم 11 شخصا في السادات ونقلهم المستشفي

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا باستقبال مستشفي السادات المركزي، 11 شخصا مصابين بالتسمم نتيجة تناول مياه ملوثة، فيما تباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة لمعرفة أسبابها.