انطلاق السيمنار الأول للآباء الكهنة بإيبارشية بورسعيد

انطلق السيمنار الأول للآباء الكهنة بعنوان «الكاهن والليتورچيا» (الخدمة)، اليوم، الذي تنظمه إيبارشية بورسعيد بكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد.

السيمينار الأول لإيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر

جاء هذا ضمن السيمنار الأول لإيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر، الذي تستضيفه كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد، في الفترة من الإثنين 7 نوفمبر حتى الأربعاء 9 نوفمبر.

ويتضمن برنامج السيمينار عدة موضوعات ومجموعات عمل، والتسبحة والقداسات، من جانبه رحب الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، بالآباء أحبار الكنيسة والكهنة.

برنامج محاضرات السيمنار

وأعلنت إيبارشية بورسعيد برنامج محاضرات السيمنار حيث يلقي الأنبا مقار في اليوم الأول محاضرة بعنوان«الليتورجيات المصرية الثلاتة»، ويلقي الأنبا مكاري محاضرة بعنوان «الأفخارستيا درة الليتورجيا»، ومحاضرة للقس باسيليوس صبحي بعنوان «الكاهن وعاء الليتورجيا».

أما عن اليوم الثاني، يحاضر الأنبا سارافيم محاضرة بعنوان «الليتورجيا وتقديس الكاهن»، كما يلقي الأنبا بافلي كلمة تحت عنوان «الكاهن والليتورجيا- عمل الله ورجل الله»، يلقي الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، بعنوان «الكهنوت عند القديس بولس الرسول».

لقاء تدريبي للآباء الكهنة

جاء ذلك في فى إطار الاهتمام الرعوى والتدبير الداخلى للأب للكاهن، لذلك تعقد إيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر لقاء بحثي دراسي تدريبي للآباء الكهنة.