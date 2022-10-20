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متحدث الكنيسة القبطية يعلن عن لقاء مرتقب مع «الكاثوليكية» مطلع يناير

كتب:

مريم شريف
12:56 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
الكنيسة القبطية

الكنيسة القبطية

أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن لقاء مرتقب بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، خلال المدة من 29 يناير إلى 5 فبراير 2023، بمركز لوجوس للمؤتمرات بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون. 

جاء ذلك خلال البيان الصادر عن البطاركة الأرثوذكس للشرق الأوسط خلال اجتماعهم الدوري بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي، حيث ناقش البطاركة خلال الاجتماع علاقة الكنيسة الأرثوذكسية بالكنائس الاخرى. 

استمرار الحوار مع الكنيسة الكاثوليكية 

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية مستمر حيث تتم مناقشة عدة مواضيع تخص الأسرار السابعة للكنيسة والسيدة العذراء في الكتاب المقدس والتقليد الكنسي. 

مناقشة عدد من القضايا المشتركة 

واجتمع بطاركة الشرق بمركز لوجوس للمؤتمرات بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون على مدار يومين، وناقش الاجتماع عدد من القضايا الكنسية المشتركة، حيث طرح موضوع الوجود المسيحي في الشرق الأوسط والعلاقات مع عائلات الكنائس الأخرى، وأخبار الكنائس. 

وترأس الاجتماع في دورته الثالثة عشر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، الكاثوليكوس ارام الأول، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير بأنطلياس بلبنان. 

  

 

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