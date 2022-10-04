الكنيسة القبطية تشارك في وضع حجر أساس مستشفى البامبينو جيزو

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة في الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، بإيعاز من البابا تواضروس الثاني، أمس، في حفل وضع حجر أساس مستشفيي البامبينو جيزو (الطفل يسوع) للأمومة والطفولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الحفل سفير إيطاليا بمصر والبطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، والأب يوأنس لحظي، السكرتير السابق لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والمهندس طارق الملا، وزير البترول وعدد من السفراء وممثلي الهيئات والمؤسسات.

أول فرع خارج الفاتيكان لمستشفى الأطفال

ويعد هذا الفرع الذي بدأ إنشائه بالعاصمة الإدارية أول فرع خارج الفاتيكان للمستشفى، حيث تعتبر مستشفى (البامبينو جيزو) التابعة للفاتيكان، من أكبر المراكز العلاجية والبحثية في مجال الطفولة والأمراض الوراثية والنادرة على مستوى أوروبا، وهي واحدة من المراكز القليلة التي تُجري جميع أنواع زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة لدى الأطفال.

تنفيذ مستشفى البامبينو جيزو بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب

وجدير بالذكر أن تنفيذ مشروع مستشفى البامبينو جيزو يأتي بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب ومؤسسة ديهاد وبالشراكة مع مؤسسة راعي مصر، فقد التقى السير مجدي يعقوب، البابا فرنسيسي بابا الفاتيكان، في شهر يوليو الماضي، بالفاتيكان لإتمام اتفاقية التعاون الطبي المشترك.