الأمم المتحدة: 200 مليون شخص في العالم يعانون من أزمات الأمن الغذائي

قالت سالفي وابي، مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إن دول العالم بحاجة لاتخاذ إجراء عاجل فيما يخص النظام البيئي، كما أن النظام الزراعي الغذائي يحتاج لأن يشهد تحولا من خلال الحلول الخاصة بأزمة المناخ.

أزمات الأمن الغذائي

وذكرت «وابي»، أن حوالي 200 مليون شخص يعانون من أزمات حادة ترتبط بالأمن الغذائي، فقضايا الأزمة الغذائية مهمة جدا، والتغير المناخي منخرط بهذه القضية.

وأضافت مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، خلال حديثها ضمن أعمال اليوم الخامس من فعاليات قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ «COP27»، والمنعقدة في شرم الشيخ، أن العديد من الأنشطة معرضة للكثير من الضغوط والصدمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وهناك عدد كبير من الأفراد ممن يعتمدون على العمل الزراعي، «4 مليار شخص لديهم أنشطة مرتبطة بالغذاء وفاعلين بمجال الغذاء ومتأثرين جدا بالتغير المناخي، ولذلك يجب أن نعمل بشكل عاجل مع بعضنا البعض، فقطاع الزراعة يمتص حوالي 26% من الخسارات الاقتصادية الناجمة عن كوارث المناخ، ومتوقع أن يصل هذا الرقم لـ80% وهذا رقم ضخم».

صغار المزارعين والمربين

وتابعت مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن 80% من إمدادات الغذاء بالدول النامية يتم من خلال المزارعين الصغار والمربين، وهذا أمر مهم جدا، لأن هؤلاء يعانون جدا من التغير المناخي، ويجب أن يكون هناك منهج نظام للسيطرة على أي مخاطر بسلاسل القيمة مع التأكيد على الشعوب والعمل المحلي.