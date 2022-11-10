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«القومي للمرأة» ينظم معرضًا لمنتجات صديقة للبيئة في قمة المناخ

كتب:

أحمد حامد دياب
08:33 ص | الخميس 10 نوفمبر 2022
الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

أبدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، سعادتها بالانطلاق الرسمي لقمة المناخ COP27، مؤكدة أن المجلس له تواجد في القمة ويعمل على عدة محاور مرتبطة بالعمل البيئي ومواجهة تغير المناخ.

وأوضحت «مرسي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على هامش انعقاد قمة المناخ «COP27» بشرم الشيخ، أن المجلس ينظم معرضًا في المنطقة الخضراء يعرض خلاله منتجات يدوية صديقة للبيئة، من صنع 42 سيدة.

المنتجات معروضة للبيع لزوار المعرض

وأشارت إلى أن المعرض يحتوي على 5000 قطعة تروج لمنتجات خضراء وصديقة للبيئة مع منتجات أخرى معاد تدويرها، لافتة إلى أن هذه المنتجات معروضة للبيع لزوار المعرض.

ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة لوجود أنشطة أخرى للمجلس، أبرزها التدريب والتوعية بشأن إعادة الاستخدام والتدوير وعمل قيمة مضافة للأشياء، بالإضافة لتنظيم ورش عمل لتعليم المرأة حرف مصرية يدوية.

 

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