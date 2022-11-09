وزير الصحة يشدد على أهمية بناء أنظمة مستدامة تتسم بالمرونة والتكيف مع تغير المناخ

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، في اجتماع رفيع المستوى لتحالف العمل بشأن الصحة والمناخ ATACH، بمشاركة الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ cop27، التي تستضيفها مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

آلية مهمة للجمع بين الدول الأعضاء والشركاء

وأعرب الوزير عن سعادته، بمشاركة مصر في اجتماع تحالف العمل بشأن الصحة والمناخ (ATACH)، والذي يعد آلية مهمة للجمع بين الدول الأعضاء والشركاء التقنيين وجهات التمويل، لدعم تنفيذ الالتزامات الصحية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، مشددا على أهمية تحالف العمل بشأن المناخ، الذي يعد فرصة مهمة للجمع بين صانعي القرار الممثلين عن البلدان والمنظمات لمناقشة تنفيذ الالتزامات الصحية، مشيرًا إلى أهمية التعاون لدعم تنفيذ هذه الالتزامات لبناء أنظمة صحية مستدامة تتسم بالمرونة والتكيف مع تغير المناخ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال كلمته، دعم مصر بمبادرة النظم الصحية المقاومة لتغيرات المناخ، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ؛ فهي من الدول قليلة انبعاث الكربون لكنها تتأثر كبقية دول العالم بالانبعاثات المرتفعة من الكربون الذي يعد أحد أكبر التهديدات الصحية التي يواجهها العالم حاليًا، موضحًا أن جميع الشعوب تتأثر بتغير المناخ الذي لا يعرف الحدود بين البلدان، مشيرًا إلى التأثيرات الخطرة الناجمة عن تغير المناخ بدول إقليم شرق المتوسط.

مواجهة آثار تغير المناخ في إقليم شرق المتوسط

وقال «عبدالغفار»، إن الوزير أكد أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة آثار تغير المناخ في إقليم شرق المتوسط، بما في ذلك ارتفاع متوسط درجات الحرارة، ومشكلات الوصول الآمن للمياه، فضلاً عن موجات الحرارة الشديدة والمتكررة، وتكرار العواصف الترابية القوية، والجفاف، والفيضانات، بالإضافة إلى التأثير على إنتاج المحاصيل الزراعية.

ضرورة التكاتف لحشد الموارد

وأشار إلى أن الوزير نوه بضرورة التكاتف لحشد الموارد من أجل التنفيذ الفعال لهذه الالتزامات، التي تساهم في العمل نحو مرونة الأنظمة الصحية، وحمايتها من آثار تغير المناخ على الصعيد العالمي.