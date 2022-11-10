«الداخلية» تكشف تفاصيل انتحال أحد الأشخاص صفة ظابط شرطة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل انتحال أحد الاشخاص صفة ظابط شرطة، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صدر عنها، إنّه بالنسبة لتداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص منتحل صفة ضابط شرطة بإستيقاف شخصين ومطالبتهما بالإطلاع على بطاقتى تحقيق الشخصية الخاصة بهما دون وجه حق.

بالفحص أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه وبسؤاله أقر باضطلاعه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بالاشتراك مع شخصين آخرين الظاهران بمقطع الفيديو بغرض "الدعابة" ، وقيام مستخدم الحساب بنشره بهدف زيادة أعداد متابعيه وتحقيق مكاسب مادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .