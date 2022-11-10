مصرع عامل في حادث سقوط سيارة ملاكي داخل مصرف بالبحيرة

لقي عامل مصرعه قبل قليل إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف إدكو أمام قرية شرف بطرق أبو هواش كوبري عاشور بمركز المحمودية بالبحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في مصرف بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة مصرف إدكو أمام قرية شرف، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة عزت محمود رفعت، 45 سنة، مقيم المحمودية وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزى تحت تصرف النيابة العامة وجار المتابعة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.