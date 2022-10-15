ضبط تمثال من البازلت مع «محتال الآثار المضروبة» بوادي النطرون.. نصب واحتيال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل في وادي النطرون، بحوزته قطعة يشتبه في أثريتها، بقصد استخدامها في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في القطع الأثرية، واستغلال حيازتها في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط العاطل، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وبحوزته تمثال من البازلت «يشتبه في أثريته»، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للتمثال بقصد الإتجار والنصب على المواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.