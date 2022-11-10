عاجل.. القبض على تاجري عملة بتهمة جمع الدولار من السوق بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "المقاصة"، والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته مبلغ مالى - هاتف محمول ، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه وذلك بالإشتراك مع كلٍ من "نجل عمه" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ، وآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية" أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك الثانى"، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى .

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها ، وأقروا بتواصلهم مع أحد الأشخاص - مقيم خارج البلاد يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المغتربين ، والراغبين فى تحويل أموال إلى ذويهم، وقيام المتهمين بإيداع المبالغ المالية بحساباتهم بالعملة الوطنية ، والإستفادة من فارق السعر وعمولة التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاط الأخير غير المشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.