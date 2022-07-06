حملات مكثفة على محلات الجزارة وشوادر اللحوم بغرب اسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات على الأسواق ومتابعة الأسعار، ومحلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث شنت أجهزة حي غرب أسيوط حملة مكبرة على مختلف الأسواق، في نطاق الحي، اليوم الأربعاء.

متابعة كافة الخدمات السلع الغذائية

وأكد محمد بشير، رئيس حي غرب في محافظة أسيوط، حرصه الدائم على متابعة كافه الخدمات المقدمة للمواطنين من سلع غذائية ولحوم، وخاصةً مع اقتراب حلول عيد الاضحى المبارك، والتأكد من سلامتها قبل بيعها للجمهور، وبيان الضوابط الصحية المتبعة.

وفي هذا الصدد، تم تكليف أحمد ثابت، نائب رئيس حي غرب أسيوط، بالتنسيق مع مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة، متمثلاً في محمد الأمير، وكيل المتابعة، ومع الطب البيطري والصحة والتموين وحماية المستهلك والتراخيص والبيئة.

جولة تفقدية لمحلات الجزارة

كما أكد أحمد ثابت، نائب رئيس حي غرب أسيوط، أنه تم المرور علي جميع محلات الجزارة وشوادر اللحوم بجميع مناطق حي غرب اسيوط للتاكد من أن عمليات الذبح تمت داخل السلخانه المعدة لذلك، وبإشراف الطب البيطري، والتأكد من وجود الأختام على اللحوم المباعه للجمهور، والشهادات الصحية للجزارين وجميع من يعملون معهم، وتم المرور علي منطقه شارع «السبيل»، وشارع غرب البلد العمومي، ومنطقة «المجاهدين»، وشارع «26 يوليو»، وشارع «بورسعيد»، وميدان «البدري»، وتم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية، كما تحرير محاضر بيئة وإدارة نشاط بدون ترخيص.

تم التحفظ على كميات اللحوم التي تم ضبطها بعد معاينتها من الطب البيطري، وتحرير محاضر مخالفة بها.