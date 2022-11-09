ضبط فرع «جمعيتي» في حملة تموينية بالدقهلية.. يبيع السلع بأزيد من ثمنها

ضبطت حملة تموينية في محافظة الدقهلية اليوم، فرع «جمعيتي» لتجميع سلع تموينية بقيمة 15 ألف جنيه، علاوة على ضبط عدد من المخالفات الأخرى مثل بيع السجائر بأزيد من ثمنها.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط المخالفين، وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤون التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة بالمديرية.

تشكيل حملة تموينية

وأعلنت مديرية تموين الدقهلية، في بيان صحفي، أن الحملة تشكلت برئاسة محمد صالح وعضوية مصطفى عوض من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وأسفرت عن ضبط فرع جمعيتي بمركز أجا لتجميعه سلع تموينية بقيمة 15000 جنيه، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي

كما جرى ضبط محلان لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحلين آخرين لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، ومحل لعدم وجود شهادة صحية وجار عرض المحاضر على النيابة العامة.

استمرار أعمال الرقابة

وأكدت مديرية تموين الدقهلية استمرار أعمال الرقابة والتفتيش للحفاظ على الدعم وضمان وصولة لمستحقيه.