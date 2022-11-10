تفاصيل حفل هاني عادل في مكتبة الإسكندرية وأسعار التذاكر

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية يوم السبت الموافق 12 نوفمبر حفلا موسيقيًا للفنان الشاب هاني عادل تحت عنوان «الرمادي كله سحر».

حفلة هاني عادل بمكتبة الإسكندرية ستكون بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات على أن تبلغ قيمة تذكرة الحضور 150 جنيها وذلك بمشاركة الشاعر عمرو حسن.

حفل هاني عادل بالإسكندرية في موعده

«حفلة الإسكندرية زي ما هي جايلك يا إسكندرية» هكذا أكد هاني عادل على إقامة الحفل في موعده وذلك لكثرة تساؤلات الجمهور عن مدى تأكيد اقامته لحفل الإسكندرية بعد تأجيله لحفل القاهرة.

تأجيل حفل هاني عادل بساقية الصاوي

وأشار هاني عادل في بيان له إلى تأجيل حفل الغد الذي كان من المقرر إقامته بساقية الصاوي بالقاهرة من يوم الجمعة 11 نوفمبر إلى يوم 8 ديسمبر للحفاظ على سلامة المواطنين وجمهوره، موضحًا أن أي شخص لا يناسبه الحضور في الموعد الجديد للحفل يمكنه بكل سهولة استرجاع قيمة التذكرة.

هاني عادل يطلق مشروعه الفني الخاص

ويستعد هاني عادل لإطلاق مشروعه الموسيقي الخاص، الذي يقدم فيه أغانيه الخاصة بالإضافة إلى تقديم تجارب موسيقية أثرت في حياته الفنية وذلك بعد تجربته في تكوين فرقة موسيقية باسم «وسط البلد» حيث بدأ حياته الفنية كعازف جيتار ثم اتجه إلى الغناء باللغتين الإنجليزية والفرنسية ومن بعدها كون فرقته الموسيقية التي أهلته للظهور أكثر ومعرفة الجمهور به.