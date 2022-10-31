الفنان هاني عادل يحيي حفلا في ساقية الصاوي قريبا

يستعد الفنان هاني عادل لإحياء حفل في ساقية الصاوي، يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر، من الساعة 7 مساء حتى الـ9، وذلك بقاعة النهر.

وبحسب الموقع الإلكتروني لساقية الصاوي، يمكن حجز الحفل إلكترونيا عبر الموقع.

سعر تذكرة حفل هاني عادل

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر حفل هاني عادل بسعر 200 جنيه.

طريقة حجز حفل هاني عادل في ساقية الصاوي

ويمكن حجز الحفل إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لساقية الصاوي، واختيار الخانة المخصصة للحفل، ثم الضغط على خانة احجز الآن واختيار الكراسي المرغوب بحجزها، ثم اختيار طريقة الدفع سواء كان من خلال فوري أو بطاقات الائتمان.

حفلات شهر نوفمبر في ساقية الصاوي

ساقية الصاوي تقدم عددا من أبرز الحفلات خلال شهر نوفمبر أبرزها حفل هاني عادل ومحمد عدوية ووائل الفشني وغيرهم من أبرز الفنانين.

ومن المقرر قيام حفل مصطفى غانم 6 نوفمبر، وسعر التذكرة 70 جنيها، و يقام حفل محمد عدوية يوم الخميس 10 نوفمبر، وسعر التذكرة 100 جنيه، على أن يكون حفل علي الهلباوي يوم 11 نوفمبر وسعر التذكرة 90 جنيها.