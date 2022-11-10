محافظ طوكيو تزور مكتبة الإسكندرية وتشيد بقاعاتها وخدماتها

زارت يوريكو كويكي؛ محافظ طوكيو، وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، المكتبة اليوم، بمرافقة وفد رفيع المستوى، حيث زارت كافة أنحاء مكتبة الإسكندرية، وأثنت على كل ما بها، وتبعها تبادل الهدايا بين الطرفين في إطار تعميق العلاقات المصرية اليابانية.

استقبل الوفد، بالنيابة عن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، المهندسة هدى الميقاتي منسق عام مكتبة الإسكندرية، والدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي.

جولة محافظ طوكيو في مكتبة الإسكندرية

وأجرت يوريكو كويكي والوفد المرافق لها بجولة في أرجاء المكتبة، وقاعاتها، وتعرفوا على أهم مقتنياتها، والخدمات التي تقدمها المكتبة للقراء والباحثين والزوار.

محافظ طوكيو تبدي إعجابها بكافة جوانب مكتبة الإسكندرية

وأبدت محافظ طوكيو إعجابها الشديد بقاعات المكتبة ومتاحفها ومعارضها وخدماتها الرقمية، حيث تفقدت قاعة الإطلاع الرئيسية، ومثلث كاليماخوس، ومعرض عالم المعرفة الرقمي، ومتحف المخطوطات والكتب النادرة، ومتحف الآثار.