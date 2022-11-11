كيفية استخراج بطاقة الخدمات لذوي الهمم.. اعرف الخطوات والشروط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراء ربط شبكي مع الجهات الحكومية، كما تم الربط الشبكي أيضا مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بخدمات الأشـخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه تم إصدار 950 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، لما لها من مميزات عديدة من بينها الجمع بين معاشين، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، وخصومات على وسائل النقل والمواصلات، الإعاقات المعفاة من الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات.

إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقة الشديدة من الكشف الطبي المميكن

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقة الشديدة من الكشف الطبي المميكن، والاكتفاء بالتقرير الطبي الذى تم استخراجه خلال الـ3 سنوات الماضية، كما يتم الإعاقات بالغة الشدة مؤكدة أن الإعاقات تشمل ما يلي:

- كف البصر.

- الشلل الدماغي.

- شلل الأطفال.

- شلل الأطفال الشديد.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- فقد السمع التام.

- الإعاقات المتعددة.

- الشلل النصفي الطولي أو الشلل النصفي السفلي.

- ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

- الشلل الرباعي.

- اضطراب طيف التوحد.

وزارة التضامن تكتفي بالكشف الوظيفي لتلك الفئات

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تكتفي بالكشف الوظيفى لتلك الفئات، حيث يقوم بالكشف في أقرب مكتب تأهيل وظيفى تابع له، مؤكدة أن المستشفيات المعتمدة هي مستشفيات وزارة الصحة، مستشفيات الجمعيات الأهلية، مستشفيات القوات المسلحة، المستشفيات الجامعية، المستشفيات الخاصة.

مكتب التأهيل يجري الكشف الوظيفي لإثبات الإعاقة

وأكدت وزارة التضامن، أن مكتب التأهيل يقوم بإجراء الكشف الوظيفي لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، و في حال الموافقة يتم طباعة بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال شركة وإرسالها للمستفيد من البطاقة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي، الحصول على تقرير الطبي بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن، صور شخصية مقاس 4 في 6 تكون خلفيتهم بيضاء، شهادة ميلاد مميكنة.