عاجل.. مصر تستضيف أعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية عام 2025

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن استضافة مصر وتنظيمها لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية عام 2025، بحضور فاطمة عبد المالك رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

ووقع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ، كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ممثلا للحكومة المصرية، وجان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، ممثلا للمنظمة.

وعقب التوقيع، أعرب رئيس الوزراء، عن سعادته باستضافة مصر لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية عام 2025، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق على المستوى الأفريقي في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأشار إلى دور تلك القمم في دعم جهود التوسع في تطبيق مفاهيم اللامركزية على مستوي قارة إفريقيا، بما يعزز من دور الحكومات في جهود تنمية القارة في مختلف المجالات، ويسهم في تحسين إدارة الشؤون العامة على مستوى المدن والأقاليم.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الغرض من مذكرة التفاهم هو وضع إطار عمل للتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، لإعداد وتنظيم أعمال الدورة العاشرة من قمة المدن الأفريقية التي من المقرر أن تستضيفها مصر في ديسمبر 2025.

ولفت جان بيير مباسي، إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم، تلتزم منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، بدعم الحكومة المصرية في الإعداد لقمة المدن الأفريقية وتنظيمها، مع توفير المحتوى العلمي لها، وحشد المشاركين من جميع أنحاء إفريقيا ومناطق العالم لحضور القمة، هذا إلى جانب رعاية وتنظيم معرض المدن الأفريقية.