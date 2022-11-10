المنظمة البحرية الدولية: قناة السويس محور مهم في دعم سلاسل الإمداد العالمي

قال كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إن قناة السويس تلعب دورًا محوريًا مهمًا في دعم سلاسل الإمداد العالمية باعتبارها من أهم المرافق الحيوية لعبور التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأعرب كيتاك ليم خلال مؤتمر صحفي جمعه بالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس على ضفاف قناة السويس الجديدة عن شكره للحكومة المصرية وهيئة قناة السويس على ما يقدمونه بشكل مستمر.

ربيع: استمرار مشروعات التطوير في القناة للتحضر للأخضر

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن القناة مستمرة في مشروعاتها للتحول الأخضر خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في مبادرة «اتحضر للأخضر» تمهيداً لإعلان قناة السويس «قناة خضراء» في الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن الهيئة نجحت في تحويل أسطول السيارات الخاص بها بالكامل للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين إلى جانب إنشاء عدد من محطات الإرشاد داخل المجرى الملاحي للقناة تعمل بالطاقة الشمسية كطاقة نظيفة.

قناة السويس تناقش تأثيرات صناعة النقل البحري علي البيئة

وتعقد هيئة قناة السويس حلقة نقاشية صباح غد الجمعة بالمنطقة الخضراء في شرم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ تحت عنوان «الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة».

وقال الفريق أسامة ربيع إن الجلسة ستناقش التحديات البيئية التي تواجه صناعة النقل البحري، ومناقشة الدور الرائد لقناة السويس وما تطرحه من فرص واعدة لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية بشكل فاعل ومستدام، بما يتماشى مع الدعوات التي تتبناها المنظمة البحرية الدولية.