رئيس هيئة قناة السويس: الإعلان عن حوافز للسفن صديقة البيئة في قمة المناخ

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة اتخذت خطوات جادة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر، في ضوء استراتيجيتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030.

وأضاف «ربيع»، خلال استقباله فاسيليوس كروستاليس، نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة، اليوم الأحد، أن قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة ضمن جهودها الداعمة لدعوات المنظمة البحرية الدولية «IMO» للحفاظ على البيئة البحرية.

حوافز للسفن صديقة البيئة

وأكد «ربيع»، أنه سيتم الإعلان عن الحوافز خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإحلال الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدي في تشغيل الوحدات البحرية وأسطول سيارات وحافلات الهيئة، فضلا عن تحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن خطة التحول إلى القناة الخضراء.

كروستاليس: قناة السويس في تطور مستمر

وقال فاسيليوس كروستاليس، نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة، إن قناة السويس في تطور مستمر للمجرى الملاحي، مشيدا بالإجراءات التي تنتهجها الهيئة في مجال تحقيق الاستدامة البيئية.

وأعرب نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس انطلاقا لما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة تحقيق التكامل بين المؤسسات في قطاع النقل البحري.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من خبرات المكتب الأمريكي للملاحة في مجالات التدريب، وتقديم الاستشارات الفنية لتطوير الترسانات التابعة للهيئة.

ويعد المكتب الأمريكي للملاحة أحد أقدم هيئات التصنيف البحري العالمية حيث تأسس عام 1862، وهو مسئول عن منح شهادات صلاحية للسفن والوحدات البحرية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في المجالات المتعلقة بالنقل البحري.