هيئة قناة السويس: إعلان حوافز السفن صديقة البيئة في قمة المناخ غدا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة بصدد الإعلان غداً في قمة المناخ عن الحوافز الجديدة للسفن الخضراء العابرة في قناة السويس خلال الفترة المقبلة ضمن اتجاهات وسياسات الهيئة للتحول الأخضر.

وأضاف ربيع في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس عقد في مارينا الجديدة على ضفاف قناة السويس الجديدة أنه سيتم عقد حلقة نقاشية غداً الجمعة الحادية عشرة صباحاً في المنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ تحت عنوان «الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة».

ربيع: سنناقش التحديات البيئية في صناعات النقل البحري

وقال الفريق أسامة ربيع إن الجلسة ستناقش التحديات البيئية التي تواجه صناعة النقل البحري، ومناقشة الدور الرائد لقناة السويس وما تطرحه من فرص واعدة لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية بشكل فاعل ومستدام، بما يتماشى مع الدعوات التى تتبناها المنظمة البحرية الدولية.

كما ستناقش الجلسة الإجراءات المستقبلية المقرر اتخاذها لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مخاطر التغير المناخي، فضلا عن طرح الرؤى المختلفة لكيفية الاستفادة من تطور تكنولوجيا بناء السفن في بناء أجيال جديدة.

الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية أبرز الحضور

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الحلقة ستضم كلاً من جاي بلاتن الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، وأرسينيو دومينجيز رئيس قطاع البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية ومارتن بوكريستيانسن نائب رئيس مجموعة أي بي موللر ميرسك لشؤون قطاع إزالة الكربون.

كما تضم الحلقة جورجيوس بليفراكس نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة لشؤون الاستدامة العالمية، ويدير الحوار الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر المستشار القانوني لهيئة قناة السويس.

ويشارك في الجلسة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ومجموعة من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي وصناع القرار بالمنظمات البحرية الدولية والخطوط الملاحية الكبرى.