محافظ الإسكندرية: نعمل على تحويل الأفكار المميزة إلى مشروعات حقيقية

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الذين أشرفوا على تقييم المشروعات المشاركة من المحافظة بالمبادرة التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد محافظ الإسكندرية في بيان له، على أن الدولة المصرية حققت على مدار السنوات القليلة الماضية إنجازات ملحوظة على مستوى دعم الشباب ومشروعاتهم وثمن المحافظ جهود أعضاء اللجنة التنفيذية، موجهًا إليهم جزيل الشكر والتقدير على الجهود الذي بذلوها.

الإسكندرية تدعم الأفكار البسيطة

وأشار إلى أن المحافظة تدعم تحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مؤكدا الحرص على التطبيق العملي للمشروعات المقدمة بالمبادرة لدعم أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة.

المشروعات الممثلة محافظة الإسكندرية في COP27

أوضح المحافظ أنه تم تأهيل 3 مشروعات ليكونوا سفراء عن محافظة الإسكندرية في مؤتمر المناخ العالمي COP27، وهي مشروع منظومة الإنذار المبكر عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع روبوت لإزالة المخلفات والزيوت من البحار عن فئة المشروعات الناشئة، ومشروع تصنيع طباعة ثلاثية الأبعاد من المخلفات الإلكترونية عن فئة المرأة.

تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء

وكرم المحافظ كل من الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لقطاع غرب الدلتا بجهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد عادل ممثل وزارة الاتصالات، والدكتور أيمن عبد العال، والمهندسة مروة عزت ممثلي وزارة التخطيط، والمهندسة نيفين الليثي منسق عام المبادرة بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد مبادرة غير مسبوقة كونها إحدى المبادرات التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.