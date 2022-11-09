مسؤولة بالبنك الأوروبي: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تدعم التنمية المستدامة

قالت الدكتورة ريم السعدي مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يركز على دعم المشاركات والمبادرات النسائية، لافتة إلى أن إنشاء شركات صغيرة الحجم يأتي في إطار مبادرة للحلول، ولا بد من المشاركة بنسبة كبيرة في دعم تلك المشروعات.

شركات صغيرة وناشئة

وأوضحت «السعدي» خلال مشاركتها في جلسة «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» في مؤتمر المناخ والمذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك شركات صغيرة وناشئة لها دور ريادي في مواجهة التغير المناخي واستخدام التكنولوجيا في الزراعة وغيرها من عوامل التنمية المستدامة الواضحة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الفرص في مختلف محافظات مصر ولابد أن نسلط الضوء على تلك الفرص.

حزمة متكاملة من المشروعات

وأشارت الدكتورة ريم السعدي، إلى أنها تفخر بتقديم برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي، مجموعة من الخدمات وحزمة متكاملة من المشروعات التي تسهم في مواجهة التغيرات المناخية، لافتة إلى أنه يجب الحفاظ على استدامة المشروعات، والبرنامج يقدم الدعم بشكل مجاني للمشروعات المقدمة إليه، ولابد أن نرى تلك المشروعات في المنصات العالمية دائما.