الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي: مصر تمتلك الإمكانات لإقامة المشروعات الخضراء

قالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، تعزز من مكانة مصر الدولية والعالمية، فعلى أرض مصر الآن أكثر من 170 رئيس دولة يشاركون في فعاليات COP27، بالإضافة إلى الوفود العالمية.

دور مصر واضح وفعال في التصدي للتغيرات المناخية

وأضافت سهر الدماطي، في تصريحات لـ«الوطن» أن دور مصر واضح وفعال في التصدي للتغيرات المناخية والتحول نحو الطاقة المتجددة، ولدى مصر إمكانيات كبيرة تساعدها على إقامة المشروعات الخضراء، الأمر الذي جعل أنظار العالم والمستثمرين الأجانب تتجه إلى مصر.

توقيع الاتفاقيات والعقود

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، شهد العديد من الاتفاقيات والعقود التي تم توقيعها بين مصر والإمارات وألمانيا وغيرها من الدول، وهوما يجعل مصر واجهة للطاقة الخضراء في أفريقيا.

تمويل المشروعات الخضراء

وتابعت الدماطي، أن أي تمويل تحصل عليه المشروعات الخضراء في مؤتمر COP27 يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهذه المشروعات من حيث تنفيذ هذه المشروعات وسرعة تشغيلها، فهذه التمويلات ستكون بالعملة الأجنبية وهو أمر هام بالنسبة للاقتصاد المصري، لتغطية احتياجات الدولة من العملة.

مردود إيجابي على السياحة في مصر

ولفتت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن حدث بحجم مؤتمر المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ سيكون له مردود إيجابي على السياحة في مصر.

وينعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.