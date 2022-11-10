مدبولي: مصر تعتز بقيادة غادة والي لمنظومة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا، حيث جدد رئيس الوزراء، اعتزاز مصر بوجود الدكتورة غادة والي، كشخصية مصرية متميزة تقود منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات والجريمة.

إعلان شرم الشيخ

وخلال اللقاء، شرحت والي، ملفات التعاون الجارية بين مصر ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، حيث أشارت إلى متابعة مقررات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عُقدت في شرم الشيخ في ديسمبر 2021، وخطة العمل التي أعدها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، لتنفيذ إعلان شرم الشيخ بشأن مكافحة الفساد في أوقات الأزمات الذي اعتمدته الدورة.

وتطرقت الدكتورة غادة والي، إلى جهود المكتب بالتعاون مع مصر، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، من خلال البرامج التي يتم تنفيذها في دول شمال أفريقيا، كما أشادت بحسن تنظيم مؤتمر المناخ، وبتميز البنية التحتية لمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أهمية جهود مصر وتميزها في استضافة وتنظيم أكبر مؤتمر على الإطلاق تنظمه الأمم المتحدة.

وأشادت والي، بقرار رئيس الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لمواجهة العنف ضد المرأة، من أجل تيسير عملية الإبلاغ والتحقيق فى بلاغات العنف ضد النساء.

قيادة مصر لجهود حماية المناخ

وفي مجال البيئة، أكدت والي، أهمية مقترح إنشاء أول نيابة متخصصة في جرائم البيئة، مشيرة إلى أنّ الإجراء سيكون أحد الإجراءات المبتكرة التي تتواكب مع قيادة مصر لجهود حماية المناخ والحفاظ على البيئة.

وتعقيبا على الموضوعات التي شرحتها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون المذكورة، مؤكدا دعم الحكومة الكامل لمتابعة تنفيذها.