السيسي يلتقي ناشطة سويدية في مجال المناخ.. قطعت 7 آلاف كيلو إلى COP27 بدراجة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى صباح اليوم، سيدة سويدية ناشطة في مجال المناخ، أثناء جولته التفقدية بالدراجة في شرم الشيخ.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الناشطة في مجال المناخ، حضرت من السويد لتقطع مسافة 7 آلاف كم بواسطة الدراجة الهوائية، في رحلة استمرت 4 أشهر، للمشاركة في فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ.