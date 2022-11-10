استفادة 18 ألف سيدة من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في المنيا

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية لسيدات المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وكشف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن تقديم الخدمات الصحية لـ 18 ألفا و212 سيدة ضمن فعاليات المبادرة، على مدار شهر أكتوبر الماضي.

الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية

وأوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي.

أضاف أنه يجري تحويل الحالات المشتبه بإصاباتها بأي مرض إلى مستشفيات المنيا العام ومغاغة المركزي وملوى، وتحويل الحالات التي تتطلب إجراء أشعة أو تحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا، لعمل اللازم مجانا.

قافلة طبية وعلاجية بقرية المتوكلين

ونفذت مديرية الصحة في محافظة المنيا، قافلة طبية وعلاجية بقرية المتوكلين التابعة لمركز بني مزار، وجرى الكشف الطبي على 1542 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.